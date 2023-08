50 Jahre Gymnasium in Neuss-Norf Traktorziehen statt nur Quatschen auf dem Pausenhof

Seilziehen, Traktorreifen rollen, über einen Hindernisparcours klettern oder Yoga auf der Wiese: In der großen Pause am Gymnasium Norf war am Mittwoch alles ein bisschen anders als sonst – bei prächtigem Spätsommerwetter. Und die Pause dauerte für einmal auch doppelt so lange. Das hat einen besonderen Grund: 50 Jahre ist es her, seit in Norf das Gymnasium (damals noch als Kreisgymnasium) gegründet wurde.