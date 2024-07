In Neusser Supermärkten Problem mit Ladendiebstahl „immer heftiger“

Wäre die Situation nur ein wenig anders abgelaufen, dann hätte Blut fließen können. Schließlich war Sven Comeyne unbewaffnet und das gegnerische Trio hatte Messer dabei. Sich in seinem eigenen Supermarkt prügeln zu müssen, ist für den Chef des Edeka-Marktes am Berghäuschensweg in Neuss zur bitteren Realität geworden.