Badespaß in Neuss So war der verspätete Sommerbeginn im Südbad

Das Freibad im Südbad startete eigentlich schon Mitte Mai in die Saison. Zum Auftakt waren allerdings hauptsächlich Stammgäste vor Ort, was an dem schlechten Wetter lag. Auch in den Wochen danach ließ das Sommerwetter auf sich warten. Es regnete viel, die Temperaturen schwankten immer wieder. „Natürlich haben auch wir an den Besucherzahlen gemerkt, wie schlecht das Wetter teilweise war“, so Scheer. Genaue Zahlen könne er noch nicht nennen. Dennoch seien die Folgen des schlechten Wetters im Südbad nicht so verheerend wie in anderen Freibädern, da es auch einen Innenbereich- und einen Außenpool mit automatischer Überdachung gibt. „Innerhalb von acht Minuten lässt sich das Dach schließen, was ideal für ein Mischwetter im Sommer ist“, erklärt Scheer.