Kundgebung gegen Rechtsextremismus Tausende Teilnehmer bei Demonstration für die Demokratie in Neuss

Tausende Menschen haben am Sonntagnachmittag in Neuss ein eindrucksvolles Zeichenen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit gesetzt. Ein breites gesellschaftliches Bündnis hatte für 14 Uhr zu einer Kundgebung aufgerufen. Das Motto: „Demokratie verteidigen! Aufstehen gegen Rechtsextremismus!“. Nach dem großen Erfolg einer vergleichbaren Demonstration am Samstag in Düsseldorf – die Veranstalter hatten mit rund 30.000 Teilnehmern gerechnet, 100.000 kamen – hatten sich die Organisatoren auch in Neuss auf eine große Teilnehmerzahl vorbereitet, zumal auch die äußeren Bedingungen mit Sonnenschein und blauem Himmel optimal sind. Tausende sind gekommen, die genaue Teilnehmerzahl steht noch nicht fest. Jascha Huschauer, Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Stadtrat, der die Kundgebung angemeldet hatte, sprach gegen 15 Uhr von mindestens 4000 Teilnehmern.