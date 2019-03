Ausstellung in Neuss: Ausstellung im Sels-Museum mit neuem Besucherrekord

Ausstellung in Neuss

Neuss Mit mehr als 10.000 Besuchern ist die gerade beendete Ausstellung „Ihrer Zeit voraus! Heinrich Campendonk – Heinrich Nauen — Johan Thorn Prikker“ im Clemens-Sels-Museum die erfolgreichste der vergangenen fünf Jahre.

Selbst das sehr gute Ergebnis der Ausstellung „Gelato. Italienische Eismacher am Niederrhein“ von 2017 mit über 8.000 Besuchern könnte damit noch einmal deutlich übertroffen werden. Als sensationell wird auch der Katalogverkauf bewertet: Sowohl die Museums- wie auch die Verlagsausgabe waren restlos ausverkauft. Uta Husmeier-Schirlitz, Direktorin des Clemens- Sels-Museumsund zugleich Kuratorin der Ausstellung, freut sich über den gelungenen Abschluss der Ausstellung und hofft auf einen weiteren Erfolg mit der nächsten Ausstellung „Erzählen in Bildern. Edward von Steinle und Leopold Bode“, die am Sonntag, 7. April, um 11.30 Uhr eröffnet wird.