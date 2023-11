Verein Kunst.Neuss lädt ein Ein künstlerischer Gegenbesuch

„Künstlerische Vielfalt“ heißt die Ausstellung, die am Samstag im Romaneum eröffnet wurde. Es ist eine Präsentation, wie es sie so noch nie gegeben hat: Der Verein Kunst.Neuss, der in der Meerbuscher Teloy-Mühle ausstellen durfte, revanchierte sich jetzt und lud den Verein Meerbuscher Künstler ein sowie fünf Gäste. Insgesamt sind 34 Künstlerinnen und Künstler mit einer Auswahl ihrer Arbeiten vertreten – wenn das keine Vielfalt ist !?!