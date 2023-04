Christuskirche in Neuss Meditative Musik zum Karfreitag

Tradition ist es, dass am Karfreitag die evangelische Christuskirche in einer Feierstunde Jesu als Mensch am Holz des Kreuzes musikalisch gedenkt. Ebenso hat Tradition, dass viele Gläubige diesen Anlass nutzen: Das Gotteshaus war sehr gut besucht. Im Mittelpunkt standen an diesem Karfreitag die „Membra Jesu nostri patientis sanctissima“ (Die allerheiligsten Gliedmaßen unseres leidenden Jesus) des Barockkomponisten Dieterich Buxtehude.