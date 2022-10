Rheinisches Landestheater in Neuss : Fake-News erkennen und entlarven

Neuss Der Publizist Tom Buschardt gastiert mit seinem Vortrag „Die Lüge ist nur einen Klick entfernt“ im RLT. Er zeigt auf, wie sich Fake News erkennen lassen.

Buschardt, der selbst viele Jahre lang als Redakteur und Moderator unter anderem für ein Informationsprogramm der ARD gearbeitet hat und an Hochschulen lehrt, hat sich insbesondere seit dem Krieg in der Ukraine mit dem Thema „Fake News“ auseinandergesetzt, um aufzuklären: Denn der unwissende Umgang mit Informationen spiele Fake News und Propaganda in die Händen. Selbst bei seinen Studierenden musste er feststellen, dass sie Lücken in der Medienkompetenz haben: „Teilweise können sie journalistische Formen wie einen Kommentar, eine Glosse oder eine Meldung nicht voneinander unterscheiden“, sagt er.