Unternehmensgruppe aus Neuss Medicoreha mit neuen Köpfen für neue Strategien

Die Unternehmensgruppe hat deshalb jetzt neue Ansprechpartner in den Bereichen Medizin, Sport und Prävention vorgestellt. Für die Leitung der Chefärzte ist nun Larissa Schnitger zuständig. Die Fachärztin für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sozialmedizin übernimmt als ärztliche Direktorin die standortübergreifende Leitung der medicoreha-Chefärzte. Bisher war sie als ärztliche Leitung für die ganztägige ambulante Rehabilitation in der Orthopädie und Unfallchirurgie in der medicoreha Neuss tätig. „Ich freue mich auf spannende, neue Aufgaben in der neuen Position. Auch ist es mir ein wichtiges Anliegen, die Schnittstellen zwischen Medizin, Therapie und Management zu verbessern“, sagt Schnitger, die auch für die ärztliche Weiterbildung der Orthopädie, Unfallchirurgie und Sozialmedizin verantwortlich ist. „Es erfüllt mich mit großer Freude, wenn qualifizierte und talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie in diesem Falle unsere Neusser Chefärztin Larissa Schnitger, die Herausforderungen neuer Positionen annehmen“, sagt Svenja Niemietz, als Prokuristin in der Unternehmensgruppe für das Personalmanagement zuständig.