Medicoreha in Neuss Eine olympische Partnerschaft

Inhaber Dieter Welsink, selbst Weltmeister im Kanu-Slalom, baute die Unternehmensgruppe auf. Heute besteht diese aus Rehabilitations- und Gesundheitseinrichtungen in Neuss, Mönchengladbach und Köln sowie aus der Akademie für Gesundheitsfachberufe mit Ausbildung- und Studienzentren in Neuss und Mühlheim an der Ruhr, an deren Standorten 450 Ausbildungsplätze für Physio- und Ergotherapeuten zur Verfügung stehen. Die staatlich anerkannte Ausbildung mit einem umfangreichen theoretisch-praktischen sowie einem umfassenden klinischen Teil ist eingebunden in den Bachelor-Studiengang Physiotherapiewissenschaften an der Rheinischen Fachhochschule Köln.