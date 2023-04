Risse im Fundament „Me Too“-Film von Neusser Filmemacherin läuft im Hitch

Mittlerweile war „Risse im Fundament“ schon auf Festivals in Berlin, Mainz und Biberach zu sehen. Nun läuft er am 14. Mai im Kino Hitch an und ist dort an insgesamt fünf Terminen zu sehen. Auch Genia Leis wird vor Ort sein, eine Einführung geben und im Anschluss für Fragen und Antworten bereitstehen.