Kostenpflichtiger Inhalt: Niederstraße in Neuss : Mc Donald’s verlässt die Innenstadt

Hinter den Fenster weisen Plakate mit der Aufschrift „Good bite.“ bereits auf die Schließung hin. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Seit mehr als 40 Jahren werden in der Filiale an der Niederstraße Burger und Co. serviert. Damit ist jetzt Schluss: Der Fastfood-Riese zieht sich aus der City zurück. Mittwoch ist bereits der letzte Verkaufstag.