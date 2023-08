Comedy im Zeughaus Neuss Maxi Gstettenbauer sucht die „gute Zeit“

Der Stand-up-Comedian Maxi Gstettnbauer kommt am Freitag, 8. September, 20 Uhr ins Neusser Zeughaus. Der ehemalige Giga-Moderator wurde in Schwarzach in Niederbayern geboren und bewältigte die Schule nach eigenen Angaben eher im „Standby-Modus.“ Im vergangenen Jahr hat der 35-jährige Gstettenbauer ein Buch über Depressionen herausgebracht. „Meine Depression ist deine Depression“ so der Titel, soll ein Buch gegen das Alleinsein sein. Denn der Comedian ist selbst von Depressionen und Panikattacken betroffen. Dennoch stellt er sich in das Rampenlicht, füllt Clubs und Hallen und hatte irgendwann keine Lust mehr, seine Erkrankung zu verheimlichen.