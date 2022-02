Neuer Schwesternorden in Neuss : Holzheims neue Kloster-WG

Neuer Schwesternorden in Neuss

Das Kloster Kreitz in Holzheim wird künftig von zwei Ordensgemeinschaften bewohnt. Die Kirche wird dann gemeinsam von den Benediktinerinnen und den Matará-Schwestern genutzt. Foto: Thilo Zimmermann

Neuss Unter dem Dach der Benediktinerinnen ziehen die ebenfalls kontemplativ lebenden Matará-Schwestern ein. Sie könnten Kloster Kreitz auf Sicht übernehmen und als Haus des Gebetes erhalten. Das ist der Priorin besonders wichtig.

Die Zahl der Ordensfrauen im Kloster Kreitz hat sich in den vergangenen zehn Jahren halbiert. Fünf Benediktinerinnen leben heute noch in dem Gebäudekomplex an der Autobahn 46, gut 70 waren es zu den besten Zeiten der Gemeinschaft. „Klosterschließungen passieren im europäischen Raum sehr häufig“, sagt Schwester Bernharda Wichmann (61). Auch Kloster Kreitz drohte dieses Schicksal, doch das konnte nach Ansicht der Priorin vorerst vermutlich abgewendet werden – mit einer Kloster-WG.