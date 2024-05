„Masters of the Universe“-Convention in Neuss Wo Actionfiguren Träume erfüllen

Neuss · Erstmalig hat in der Neusser Stadthalle jetzt die „Masters of the Universe“-Convention Halt gemacht. Zwischen Helden wie He-Man und Schurken wie Skeletor wurde dabei so mancher Kindheitstraum Realität.

12.05.2024 , 11:01 Uhr

So verrückt war die „Masters of the Universe"-Convention 23 Bilder Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen Redakteur Neuss