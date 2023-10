Probleme an der Neusser Stadthalle „Werden die Drogenszene nicht austrocknen können“

Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Eine Frage, die in Bezug auf die Drogenproblematik rund um die Stadthalle immer wieder gestellt wird. Sind es die Konsequenzen politischer Versäumnisse? Ergebnisse eines nicht ausreichendes Eingreifen der Polizei? Oder ein nicht aufzuhaltendes Resultat gesellschaftlicher Entwicklungen in einer Zeit multipler Krisen? Klare Antworten wird es darauf wohl nicht mehr geben.