Überfall in Neuss Maskierter Mann stiehlt Uhren und Schmuck

Ein maskierter Mann hat am Dienstag um 16.45 Uhr ein Geschäft an der Sebastianusstraße betreten und wenig später Uhren und Schmuck erbeutet. Gleich beim Betreten des Geschäfts, so teilte die Polizei am Mittwoch mit, blockierte der Unbekannte die automatische Schiebetür mit einem mitgebrachten Ziegelstein. Obwohl mehrere Mitarbeiter und Kunden anwesend waren, sprang der Mann über einen der Verkaufstresen. In der dahinterliegenden Auslage des Schaufensters steckte er mehrere hochwertige Armbanduhren und Schmuckstücke in eine mitgebrachte Sporttasche. Danach verließ er das Ladenlokal auf dem gleichen Weg.