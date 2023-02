Maschinenfabrik Reinartz aus Neuss „Von der Werkstatt zur Weltmarke“

Michael Moll bedankte sich für die Auszeichnung: „Ich wusste bis heute nicht, dass wir so tolle Sachen machen!“ Er gab das Lob an seine Mitarbeiter weiter, besonders an den technischen Leiter Arthur Kühl. Gleichzeitig legte er auch nach 170 Jahren Geschichte ein Bekenntnis zum Standort Neuss ab. Dafür sei vor allem die Investition in das neue Verwaltungsgebäude sinngebend. Die „kleine Pegelbar“ kann übrigens von allen gemietet werden. Für Feiern in diesem attraktiven Schmuckstück ist für das Catering selbst zu sorgen. Beim Festakt war allerdings ein opulentes Buffet angerichtet. Michael Molls Co-Geschäftsführer Niklas Stadermann hielt sich auffallend zurück, hatte aber seine drei Kinder Elena, Filippo und Lorenzo mitgebracht: „Die sollen endlich mal wissen, wovon ich beim Frühstück erzähle.“