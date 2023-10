So läuft die Autobahnsanierung in Neuss Ein Maschinen-Großaufgebot für die A 57

Es war fast wie in alten Zeiten, die in dieser Hinsicht keine guten waren: Kein Verkehrshinweis an diesem Wochenende im Radio, in dem Neuss nicht erwähnt wurde. Grund dafür war die Fahrbahnsanierung auf der Autobahn 57 zwischen Neuss-Süd und Büttgen. Aber anders als bei früheren Verkehrsmeldungen fehlte das Reizwort Stau – und ein Ende für regelmäßige Erwähnungen ist abzusehen: Mittwochmorgen um 6 Uhr heißt es wieder „Strecke frei“ nach fast fünf intensiven Arbeitstagen. Man werde den Termin halten, versichert Tobias Zoporowski von der Autobahn GmbH des Bundes, allerdings aber auch keinen Autobahnabschnitt vorzeitig wieder öffnen. „Das würde nur zu Verwirrung führen.“