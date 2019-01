Zwei Veranstaltungen in Neuss: Martinus-Chor feiert 40-jähriges Bestehen

Holzheim Die Holzheimer feiern den runden Geburtstag mit einer Messe und einem bunten Liederabend.

Im Jahr 1979 wurde der heutige Martinus-Chor als Jugendchor der Pfarrgemeinde St. Martinus Holzheim gegründet, um auch neue Chormusik, das Neue Geistliche Lied (NGL), bei den Jugendlichen und in der Gemeinde bekannt zu machen. In diesem Jahr feiert nun der Martinus-Chor seinen 40. Geburtstag mit zwei besonderen Ereignissen: Am Sonntag, 23. Juni, werden die Verantwortlichen in einer Heiligen Messe um 11.15 Uhr mit „alten“ neuen geistlichen Liedern das Runde Bestehen begehen und anschließend im Pfarrsaal zusammen feiern.

In den frühen Jahren bis Anfang 2000 war der Chor regelmäßig zu Chorwochenenden im Rheinland unterwegs, Chorfahrten in die Toskana, nach Wien, Regensburg, Passau und Prag, nach Rom (dreimal, zuletzt 2015) und im vergangenen Jahr nach Krakau gehörten zu den besonderen Ereignissen im musikalischen Leben. Im vergangenen Jahr durften die Mitglieder die Sonntagabend-Vesper im Kölner Dom gestalten, in diesen 40 Jahren waren sie in vielfältiger Weise musikalisch „unterwegs“ – unter anderem gab es Auftritte im Kölner Dom, in Neuss, Schönstatt, Monheim und in der Eifel. Auch auf die vielen Reisen und natürlich die „normalen“ Gottesdienste im Jahreskreis und auf die Festtage und Hochzeitsfeiern für Chor- beziehungsweise Familienmitglieder wird gerne zurück geblickt. Zudem gehören sportliche Aktivitäten (Fußballspiel bei Chorwochenenden zum Beispiel) stets zum Programm des Chors.