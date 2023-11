Bürger-Schützen-Verein Neuss Flecken kandidiert ein letztes Mal als Präsident

Am Wochenende ist die Frist verstrichen, in der Vorschläge für die Wahl des Neusser Schützenpräsidenten gemacht werden können. Und nachdem der Postkasten in der NBSV-Geschäftsstelle an der Oberstraße auch am Dienstag leer war, steht fest, dass Martin Flecken, der seit dem Dezember 2017 amtiert, einziger Bewerber für das Amt des Schützen-Präsidenten ist. Zur Wahl für eine dritte Amtszeit stellt er sich am Sonntag, 26. November, wenn in der Stadthalle um 11 Uhr die Jahreshauptversammlung beginnt.