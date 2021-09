Stiftung Insel Hombroich : Geschäftsführer beginnt Anfang des Jahres

Neuss Die Stiftung Insel Hombroich hat einen neuen Geschäftsführer, er kommt vom Museum Marta in Herford. Roland Nachtigäller übernimmt den neuen Posten mit Beginn des neuen Jahres.

Nachtigäller kommt vom Museum Marta in Herford, bis Ende des Jahres ist er dort noch künstlerischer Direktor, hat das Amt seit Anfang 2009 inne. Er wurde 1960 in Dortmund geboren und studierte in Kassel Kunst, Visuelle Kommunikation, Germanistik und Medienpädagogik. 1991 wurde er in das Leitungsteam der documenta 9 berufen. Nach zahlreichen freien Ausstellungs- und Publikationsprojekten übernahm er 2003 die Leitung der Städtischen Galerie Nordhorn, der er mit einem zeitgenössischen, internationalen Ausstellungsprogramm überregionale Bedeutung verschaffte. Für seinen neuen Posten hat sich Nachtigäller unter fast 60 Bewerbern durchgesetzt. Die Wahl war zudem einstimmig.