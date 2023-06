Neusser Nordstadt Neuer Marktleiter im Edeka an der Böcklerstraße

Bereits seit 22 Jahren arbeitet Gruttmann bei Edeka. 2004 hat er seine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel mit Erfolg abgeschlossen. „Schon damals war es mein Traum, einen eigenen Markt zu haben und hier meine Ideen zu verwirklichen. Darauf habe ich in den vergangenen Jahren hart hingearbeitet und bin stolz, nun endlich in meine Selbstständigkeit zu starten“, erzählt er. So hat er in den vergangenen 15 Jahren verschiedene Edeka-Standorte geleitet, zuletzt war er Marktleiter bei „Edeka Kern“ in Leverkusen. Das Konzept des 1150 Quadratmeter großen Marktes bleibt nach Angaben des Unternehmens bestehen.