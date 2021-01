Kostenpflichtiger Inhalt: Fünf Lieblingsorte in Neuss-Lanzerath : „Jeder Weg führt irgendwie nach Hause“

Foto: Melanie Zanin (MZ) 6 Bilder Fünf Lieblingsorte in Lanzerath

Neuss Dass er seinen Heimatort eigentlich nie so richtig verlassen würde, hätte Markus Fröhmelt als Teenager nicht gedacht. Doch nun lebt er seit 35 Jahren in Lanzerath und zeigt dort, an welchen Orten er sich am liebsten aufhält.