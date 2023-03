Theater am Schlachthof Neuss Markus Andrae hört als künstlerischer Leiter auf

Andrae hatte seinen Vertrag 2014 zum ersten Mal verlängert, damals bis 2017. Jetzt verlässt er das TaS als Leiter aus gesundheitlichen Gründen, wie allenthalben betont wird, nach gut zehn Jahren. Wie der Trägerverein „Eigen-Art“ mit der Personalie umgehen wird, ob man einen neuen künstlerischen Leiter sucht oder das Problem anderweitig löst, will der Vorstand in diesem Monat entscheiden. „Wir lassen uns Zeit“, sagte Vorstandsmitglied Franken, „haben auch zugestimmt, dass Markus Andrae in dieser Woche seinen letzten Arbeitstag hatte, auch wenn sein Vertrag noch bis Sommer läuft.“