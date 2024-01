Pläne von Architekt Horst Hanrath Vision mit Markthalle und Wohnen auf dem Kaufhof-Areal in Neuss

Lebensgefühl und Lebensqualität hat viel mit Genuss zu tun. Deutsche unterwegs in Frankreich beneiden ihre Nachbarn um ihre Markthallen, die selbst in vielen Kleinstädten Mittelpunkt des städtischen Lebens sind: Bummel, Kaufen, Gucken, Probieren, Essen, Trinken, Kontakte pflegen. Dass das funktioniert, zeigt in Neuss der Wochenmarkt am Samstagvormittag. Horst Hanrath, als Architekt in Neuss seit mehr als 40 Jahren eine feste Größe und verantwortlich für viele stadtprägende Gebäude, sieht die Chance für mehr: Im Erdgeschoss des Kaufhofs möchte er eine Kleinmarkthalle einrichten.