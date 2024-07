David Langer ist zu Gast Am Samstag gibt es „Markt mit Musik“ in Neuss

Am Samstag gibt es ein Einkaufserlebnis der besonderen Art, wie Neuss Marketing ankündigt. Während die Menschen auf dem Wochenmarkt einkaufen, spielt dazu die Musik. David Langer will live in der Zeit von 10 bis 13 Uhr direkt neben dem Quirinus-Münster für gute Laune sorgen. Der leidenschaftliche Sänger und Entertainer präsentiert die Klänge des Swing und Jazz der 50er bis 60er Jahre.