Freizeit- und Reiseplaner 2020 : Neusser werben für ihre Stadt

Neuss Die Stadtmarketinggesellschaft hat den Freizeit- und Reiseplaner vorgestellt. Der gibt auswärtigen Gästen viele Hilfe für die Vorbereitung eines Neuss-Besuches an die Hand, ist aber auch für Neusser selbst von hohem Nutzwert.

„Das Titelbild ist passend zum Hauptthema gewählt“, berichtet Claudia Riepe, die Pressesprecherin von Neuss-Marketing. Denn die neue Ausgabe rückt besondere Ausflugsziele und Attraktionen für Familien mit kleinen und größeren Kindern in den Blick. Und da habe Neuss eine Menge zu bieten, fasst Neuss Marketing in einer Mitteilung zusammen und zählt auf: sportliche Angebote vom Schwimmbad bis zur Skipiste, Kulturangebote von Musik über Museum bis zum Theater, Naturerlebnisse auf dem Kinderbauernhof oder dem Barfußpfad sowie rund ums Jahr Veranstaltungen für die gesamte Familie. „Mehr Zeit für die Familie – bei Umfragen steht dies immer wieder ganz oben auf der Wunschliste“, weiß man in den Neuss-Marketing-Büros an der Oberstraße – und reagiert darauf.