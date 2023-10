Veranstaltungen von Neuss Marketing Stadtführungen durch Neuss im Oktober

Am darauffolgenden Tag (12. Oktober) geht es von 16.30 Uhr bis 18 Uhr auf eine Lügentour. Dabei werden wunderliche Geschichten über Neuss erzählt. Doch nicht alles, was die Gästeführer erzählen, entspricht auch der Wahrheit. Am Ende müssen die Teilnehmer selbst entscheiden, was wahr und was frei erfunden ist. Die Kosten belaufen sich auf elf Euro pro Person.