Tourismus in Neuss Der laute Ruf nach einem neuen Hotel in der City

Neuss · Seit 2017 hat Neuss in Summe mehr als 500 Hotelbetten verloren. Weil gerade die Zahl ausländischer Gäste wächst, weist Neuss Marketing sehr dringlich auf den Bedarf für mindestens ein modernes Hotel in der Innenstadt hin. Was das mit der alten Schraubenfabrik zu tun hat.

21.05.2024 , 04:50 Uhr

Das Hotel „Grand Mirage“ am Hauptbahnhof ist seit einigen Jahren geschlossen. Damit fielen 75 Zimmer für auswärtige Gäste weg. Foto: Christoph Kleinau

Von Christoph Kleinau