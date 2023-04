Event-Locations in Neuss Neuss Marketing prüft Sanierungsbedarf für die Wetthalle

Die Wetthalle ist aber nicht die einzige Baustelle für Neuss Marketing. Nachdem im vergangenen Jahr die Heizungsanlage in der Stadthalle ausgetauscht und im Zeughaus eine neue Mess- und Regeltechnik für Heizung und Belüftung installiert wurden, legt das städtische Tochterunternehmen jetzt nach. In der Stadthalle werden derzeit Büros und Besprechungsmöglichkeiten für die dort Beschäftigten geschaffen, zudem wird das IT-Leitungsnetz und das W-Lan in dem Objekt ausgebaut. Basis dafür ist der Anschluss ans Glasfasernetz, der in diesem Jahr erfolgen soll. Zudem werden, wie im Geschäftsbericht dargestellt ist, an der Stadthalle die behindertengerechten Parkplätze neu gestaltet und ausgebaut.