Veranstaltungen im Überblick Neuss Marketing präsentiert neues Winter-Programm

Neuss · Kabarett, Konzerte und Messen – Neuss Marketing lädt in den kommenden Monaten zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen in die Stadthalle und in das Zeughaus.

07.09.2023, 04:50 Uhr

Während der „Internationalen Tanzwochen“ werden unterschiedlichste Gruppen, wie die Hervé Koubi Compagnie aus Frankreich, ihre Choreographien in Neuss zeigen. Foto: Nathalie Sternalski

Mit Blick auf den Herbstanfang hat Neuss Marketing ein vielfältiges Programm für die kommenden Monate zusammengestellt. In der Stadthalle können die Gäste nicht nur in die Welt des Theaters oder faszinierender Tanz-Gruppen abtauchen, sondern auch die Welt der Comedians und des Kabaretts erleben oder interessante Messen und Konzerte besuchen. Ein Überblick der Veranstaltungen im Winterhalbjahr. Comedy Lachen ist bekanntlich gesund. Der Gesundheit zuliebe sollte daher niemand verpassen, einen Blick auf die Liste namhafter Comedians wie Jürgen von der Lippe, Bastian Bielendorfer oder Jürgen B. Hausmann zu werfen, die in den kommenden Monaten in den Neusser Veranstaltungsstätten für gute Laune sorgen werden. Dazu gehört sicherlich auch Arndt Zeigler, der am 5. März 2024 allen Freunden des Fußballs seine „wunderbare Welt des Fußballs“ zeigen möchte. Messen Aber auch kreative Bastler, Secondhand-Fans und Modeliebhaber sowie alle Spielzeugfans können sich freuen, denn zu all diesen Leidenschaften wird es im kommenden Winterhalbjahr Messen in der Stadthalle geben. Ein besonderes Highlight für Verliebte und Verlobte: die Hochzeitsmesse am 8. Oktober. Dort bietet sich die Gelegenheit, sich bei einer Vielzahl von Ausstellern inspirieren zu lassen, Ideen zu sammeln und Kontakte zu knüpfen. Musik und Tanz Vervollständigt wird das Angebot durch zwei Veranstaltungsreihen: Den Anfang machen die „Zeughauskonzerte“ und Konzerte der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein im Zeughaus. Die Musik reicht von Barock bis in die Gegenwart, von Solisten bis hin zum Streichquartett. Ab Oktober folgen die „Internationalen Tanzwochen“. An fünf Terminen zeigen unterschiedlichste Compagnien aus allen Teilen der Welt ihre einzigartigen und mitreißenden Choreographien. Die Weihnachtszeit wird fröhlich, festlich, rockig und melodiös begrüßt – mit kölschem Temperament und wunderbaren Weihnachtstönen. Die Höhner Weihnacht am 25. November ist ein Konzert der besonderen Art. Es folgt die Show „A Musical Christmas“ und „Best of Irish Dance“. Tolle Lieder, fröhliche Musik und jede Menge Spaß erleben auch die Kleinen beim Besuch einzigartige Kinder-Musicals wie „Bibi-Blocksberg – Alles wie verhext!“, „Conni- das Zirkus-Musical“ oder „Jan und Henry, Teil 2“. Eine Übersicht aller Termine gibt es im neuen Veranstaltungsflyer, der in der Tourist Information und den Prospektständern von Neuss Marketing ausliegt. Alle Termine und Informationen sowie Tickets gibt es unter: www.neuss-marketing.de/veranstaltungskalender/ oder direkt über die Tourist Info Neuss. Dort sind auch Tickets für alle Veranstaltungen erhältlich.

(NGZ)