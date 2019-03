Kölsche Putzfrau tritt in Neuss auf: Neuss Marketing plant Aktionen zur Stadt-Reinigung

Neuss Eine Unterzeile

An vier Donnerstagen – 21. März, 28. März, 11. April und 18. April – wird am Konvent ein Event-Truck stehen, an dem man sich über die Aktion informieren und Preise gewinnen kann. Insgesamt werden zehn Hauptgewinne von Neuss Marketing und der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) verlost: Jeweils eine Komplettreinigung der Fenster der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses. Außerdem stehen 500 Trostpreise zur Verfügung. An den Aktionstagen ist von 10 bis 17 Uhr auch für spaßige Unterhaltung gesorgt: Die kölsche Putzfrau Vera Feldmann, die unter dem Künstlernamen „Wilma“ auftritt, wird auf humorige Weise die Reinigungsaktion begleiten und die Besucher bespaßen.