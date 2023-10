Neuss Marketing Zwölf Kalendermotive – zwölf kleine Geschichten

St. Quirin in dichtem Schneetreiben: Wie oft werden die Neusser das in Zeiten des Klimawandels noch erleben? Anfang März gab es das zumindest noch einmal – für gut eineinhalb Stunden, wie Dietmar Steinhaus berichtet. Und der Uedesheimer war fix genug, dieses Ereignis im Foto festzuhalten. Auf Leinwand reproduziert, sei die Aufnahme schon ein Verkaufsknüller gewesen, sagt der Fotograf. Nun wird dessen Ansicht kreisweit in viele Küchen und Wohnstuben transportiert. Denn im Fotokalender 2024 des Rhein-Kreises wurde es zum Motiv für das Kalenderblatt im Dezember, im Kalender der Stadt Neuss hingegen, den Neuss Marketing am Mittwoch in den Handel gebracht hat, wurde es schon für den Januar ausgewählt.