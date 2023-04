Neuss Marketing Das Erfolgsrezept der Stadtführungen

Attraktiv sind Führungen, bei denen es etwas zu Verkosten gibt. Eine solche bietet Neuss Marketing am Samstag, 22. April, unter dem Titel „Prunk, Pracht und Petits Fours“ im Gründerzeitviertel an. Die Teilnehmenden entdecken dabei wunderschöne Häuserfassaden mit ihren verborgenen Details und tauchen in die Neusser Lebenswelt um 1900 ein. Die geschichtlich-kulinarische Duo-Führung mit Hajo Heinrich und Marion Tiefenbacher-Kalus spannt einen Bogen von der Nahrungsmittelindustrie in Neuss zur repräsentativen Wohnarchitektur. Der zweistündige Rundgang von 14 bis 16 Uhr wird um ein Picknick an der Drususallee ergänzt. Karten gibt es bei der Tourist Information Neuss am Büchel, weiterführende Infos (und Buchung) auch unter www.neuss-marketing.de.