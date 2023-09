Figurengruppe in Neuss Maria zieht um

Doch auch der Geist des früheren Marienbildchens lebt weiter. Und zwar in der Eckkneipe an der Neustraße, die in Anlehnung an das Traditionshaus an der Niederstraße bereits seit Mitte der 70er-Jahre „Im neuen Marienbildchen“ heißt. Wie aus einem Artikel von Reinhold Mohr, Vizepräsident des Kreisheimatbundes, hervorgeht, suchte der damalige Pächter der Gaststätte einen Namen und wählte zunächst „Marienbildchen“. Da allerdings die Kaufhof AG Namensrechte angemeldet habe, weil sie das Haus und das Grundstück vor dem Abriss erworben hatte, habe der Pächter schließlich die leicht abgewandelte Variante „Im neuen Marienbildchen“ gewählt.