Berufskolleg in Neuss : Marienhaus: Beratungsrallye für angehende Erzieher

Neuss Die Oberstufe der Fachschule für Sozialpädagogik am Berufskolleg im Marienhaus hatte durch die Beratungsrallye am Donnerstag, 29. August die Gelegenheit, unterschiedliche Beratungsstellen in Neuss und dem Rhein-Kreis-Neuss kennen zu lernen.

Die Idee der Beratungsrallye entstand durch das Berufskolleg Marienhaus, unter Federführung von Ute Trompeta und der Caritasberatungsstelle „balance“, mit der die Schule seit vielen Jahren intensiv zusammenarbeitet.

Auch bei den anderen Beratungsstellen in Neuss und dem Rhein-Kreis-Neuss fand das Projekt Interesse. 19 Einrichtungen öffneten ihre Türen für die angehenden Frühpädagogen des Marienhauses.

Die Beratungsstellen nahmen sich viel Zeit für die Studenten und informierten sie mit hoher Sachkompetenz über ihre umfangreichen Angebote. Durch den Fokus auf die frühkindliche Bildung und gesamtgesellschaftliche Veränderungen sind die Anforderungen an Erzieher in den vergangenen Jahren deutlich komplexer geworden. Um professionell und kompetent agieren zu können, ist es wichtig, dass sie im engen Austausch mit den unterschiedlichen Beratungsstellen in Neuss und dem Rhein-Kreis-Neuss stehen. Und diese erst einmal kennen zu lernen, ist schließlich der erste Schritt für angehende Erzieher.

Die Netzwerkarbeit hat im sozialen Bereich eine große Bedeutung. Sie erleichtert die Kontaktaufnahme und die Zusammenarbeit.

Das Pilotprojekt wurde von den angehenden Erziehern des Marienhauses sowie von den Beratungsstellen als gewinnbringend gewertet. Die Beratungsrallye wird in Zukunft in den Ausbildungsplan der Erzieher integriert. Das Marienhaus setzt so ein weiteres Qualitätsmerkmal in der Erzieherausbildung.

