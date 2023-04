Musikprojekt in Neuss Marienchor plant eine CD-Produktion

Neuss · In den kommenden Wochen werden die Chormitglieder und Gäste in Workshops ein besonderes Programm erarbeiten. Am Ende will der Marienchor eine CD produzieren.

24.04.2023, 04:50 Uhr

Möglich wurde das Projekt, weil Chorleiterin und Seelsorgebereichsmusikerin Miroslawa Cieslak eine Förderung beantragt hat. Foto: Paula Marien