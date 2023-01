Neusser Gymnasium Marienberg startet Ausstellung „Malende Körper“

Die Aufgabenstellung der Pädagogin lautete, ein Bild zu malen ohne dabei einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Die Ergebnisse sind Körperprothesen und Malmaschinen, die die Schülerinnen der diesjährigen Abschlussklasse selber entwickelt und gebaut haben. So hat Katja etwa einen sogenannten Fidget-Spinner auf eine Käppi genäht und darauf eine Frisbeescheibe geklebt. Diese lässt sich mit zwei Bändern bewegen, so dass die daran befestigten Pinsel marionettenähnlich und durch die Bewegung ihres Kopfes „bedient“ werden können. Maries Malmaschine besteht aus drei aneinanderhaltenden Schnullern, die dank einer Pappkonstruktion, an der Pinsel festgeklebt sind, zum Malen dienten und fand es spannend, „mal etwas komplett anderes zu machen.“ Neben der Lehrerin Carola Schmitz führen auch Schülerinnen bei der Vernissage in das Thema ein: Henriette Bützer umreißt das Leben und Wirken der „Inspirationsquelle“ der Arbeiten – Rebecca Horn. Die deutsche Aktionskünstlerin wurde Anfang der 1970er-Jahre unter anderem mit „körpererweiternder Kunst“ bekannt.