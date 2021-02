Marienberg-Gymnasium in Neuss : Informatik-Talente ausgezeichnet

Neuss Marienberg-Schülerinnen bekommen bei Wettbewerb einen ersten und drei dritte Preise. Das Gymnasium wird als eine von fünf Schulen bundesweit mit dem Preis „girls@BWINF“ ausgezeichnet.

Ausgerichtet wird der Jugendwettbewerb Informatik von den bundesweiten Informatikwettbewerben (BWINF), die bei Schülerinnen das Interesse an der Informatik wecken sowie Informatik-Talente entdecken und fördern möchten. Ab diesem Schuljahr werden mit dem Schulpreis „girls@BWINF“ Schulen ausgezeichnet, die sich besonders in der Mädchenförderung engagieren und ihren Schülerinnen dabei helfen, ihr Talent zu entdecken und Vertrauen in ihre eigenen informatischen Fähigkeiten zu entwickeln. „Schülerinnen unvoreingenommen an die Informatik heranzuführen, ist auch ein wesentliches Ziel unseres Unterrichts am Marienberg“, erklärt Informatiklehrer Michael Reschke, der die Schülerinnen beim Jugendwettbewerb Informatik begleiten durfte. An koedukativen Schulen finde häufig eine Arbeitsteilung statt, die überholten Rollenmustern folge, sagt Reschke. Die Mädchen brillieren in den Sprachen und die Jungen besetzen die Naturwissenschaften als ihre Domäne. „In Marienberg haben wir dieses Problem nicht. Schülerinnen können sich in allen Fächern ausprobieren und Talente und Interessen entwickeln“, sagt der Pädagoge. Im Rahmen dieses Wettbewerbs mussten die Schülerinnen in drei Runden anspruchsvolle informatische Problemstellungen bearbeiten, in der dritten Runde galt es, Passwörter nach bestimmten Regeln zusammenzubauen oder Daten einzulesen und möglichst effizient auszuwerten.