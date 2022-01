Statistik für Neuss : Marie und Noah waren 2021 die beliebtesten Vornamen

Neuss Marie, Sophie und Emilia waren 2021 die beliebtesten Vornamen bei den Mädchen in Neuss. Bei den Jungen liegt Noah auf dem ersten Platz, gefolgt von Elias und Felix.

(jasi/dpa) Bei den beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Neuss gab es in diesem Jahr gleich mehrere „Ablösungen“. Teilten sich 2020 bei den Mädchen noch Emma und Lina die Spitzenposition (dahinter folgten auf Platz zwei Emilia und Mia sowie auf Platz drei Johanna, Lea und Leonie), waren 2021 Marie, Sophie und Emilia die beliebtesten Namen.

Im Bundesvergleich werden einige Unterschiede deutlich: Denn Emilia und Matteo waren nach einer Auswertung des Vornamen-Experten Knud Bielefeld in diesem Jahr die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen in Deutschland. Beide Namen seien zum ersten Mal Spitzenreiter, teilte der Hobbynamensforscher jetzt mit (eine offizielle Statistik wird nicht geführt). Gerade die Platzierung von Matteo sei bemerkenswert: Im Jahr 2019 habe er noch nicht einmal zu den Top Ten der am häufigsten vergebenen Jungennamen gezählt. Dagegen gehöre Emilia schon seit 2013 zu den zehn beliebtesten Mädchenvornamen. In der Statistik zeigen sich auch regionale Vorlieben. Während laut Bielefeld in Norddeutschland Namen wie Ava, Jette, Lene, Jonte, Joris und Piet deutlich häufiger vorkommen, seien in Süddeutschland Annika, Nina, Franziska, Sebastian, Matthias und Dominik beliebt.