Aufs richtige Pferd gesetzt : Der erste Reitunterricht im Selbstversuch

Neuss Vor rund 20 Jahren wollte unsere Autorin das erste Mal reiten, doch daraus wurde nichts. Jetzt wagt sie ihre erste richtige Reitstunde.

Ich bin kein Pferdemädchen. Während etliche Klassenkameradinnen früher in der Freizeit ihr Glück auf dem Rücken der Pferde suchten, bin ich lieber Fahrrad oder Roller gefahren. Ich verspürte zwar keine Abneigung gegenüber den Tieren, streichelte sie sogar gerne beim Spazieren gehen am Wegesrand, aber als bei einem Kindergeburtstag im Reitstall das Pferd durchging, auf dem ich kurz zuvor Platz genommen hatte, war das Thema Reiten erst einmal abgehakt.

Jedenfalls bis heute. Denn ich befinde mich auf dem direkten Wege zum Reitsportzentrum Hamzek. Dort erwartetet mich Josef Hamzek persönlich zu meiner ersten richtigen Reitstunde. An seiner Seite steht Pferd Arion, Lewitzer, Schecke. Ich begrüße zuerst das Pferd, es soll sich ruhig bevorzugt fühlen – und mich bitte nicht abwerfen. Anschließend reiche ich Hamzek die Hand und wir besprechen meinen Longierunterricht. Wir wollen langsames Gehen, also Schritt und Trab, austesten, aber Galopp? „Ne, lieber nicht“, sage ich.

Info Das Reitsportzentrum Hamzek ist umgezogen Reitunterricht An allen Tagen außer sonntags können Reitstunden gebucht werden. Adresse Anfang des Jahres ist das Reitzentrum auf das Gut Neuhöfgen, Gillbachstrasse 58, 41466 Neuss umgezogen.

Bevor es losgeht, muss ich erst einmal in ein passendes Outfit: raus aus dem Rock, rein in die Leggings. Helm auf – Sicherheit geht schließlich vor. Dann geht`s in die Reithalle.

Josef – beim Reiten duzt man sich – passt die Steigbügel für mich an. Den linken Fuß in die Schlaufe, Hände am Sattel, elastisches Auf- und Abwippen und dann mit Schmackes nach oben. „Schon ganz schön hoch“, denke ich und sage das auch laut. „Ach was, nur 1,60 Meter“, erklärt mir Josef. Ich finde es immer noch hoch, aber das sage ich nicht mehr laut. Stattdessen muss ich nervös lachen, als sich Arion bewegt. Contenance, appelliere ich an mich und richte mich auf weiteres Schwanken ein. „Die Bewegungen, auf die ein Pferd reagiert, müssen nur minimal sein“, sagt Josef. Er steht mit einer Longiergerte im Reithallensand und zeigt mir, wie ich Arion anweise, im Schritt zu gehen. Meine Waden liegen eng am Pferdebauch, leichter abwechselnder Druck soll ihm zeigen, welchen Fuß er wann zu bewegen hat. Zugegebenermaßen hilft Josef mit der Gerte und Befehlen nach. Arion beginnt im Kreis zu gehen. „Du musst dich nicht so bewegen“, sagt Josef und macht Bewegungen wie ein Aal. Ich versuche, mich nicht mehr wie ein Aal zu bewegen.

„Ja, besser“, befindet Josef und meint, jetzt sei Zeit für Trab. Arion fängt an und nachdem ich zunächst – von der plötzlichen Erschütterung überrascht – unkoordiniert auf- und abgeplumst bin, bekomme ich den Dreh raus. Josef macht das Mantra für mich: „stehen, sitzen, stehen, sitzen!“ Hüfte nach vorn und leicht nach oben. Ich spüre bereits den morgigen Muskelkater in den Innenseiten meiner Oberschenkel. Anstrengend ist das.

Zwischendurch machen Arion und ich immer wieder ein bisschen Pause. Josef sagt, ich soll das Pferd loben. „Guter Hund“, sage ich aus Versehen, während ich auf das Fell klopfe, und Josef und ich brechen in Lachen aus. Das Nicht-Pferdemädchen in mir lässt sich wohl nicht leugnen.

Arion schnaubt und drückt damit Zufriedenheit aus, erklärt mir Josef. Ich streichle nochmal seinen borstigen Hals. Dann wechseln wir die Richtung. Arion soll schließlich keinen Drehwurm bekommen. Josef will jetzt mehr von mir. Schnell verlassen wir das Schritttempo und traben durch die Halle. „Jetzt die linke Hand in die Luft“, weist er mich an. Ich befolge die Anweisungen und fühle mich sehr mutig. Bin ja eigentlich nicht so der Hoch-Schnell-Typ, würde mich auch auf der Kirmes immer für die Losbude und nie für den Frei-Fall-Tower entscheiden.

„Willst du nicht doch mal Galopp probieren?, fragt Josef ebenda, und mir entfleucht das „Ja“, noch bevor die Vernunft „Nein“ sagt. Ich soll mich tief in den Sattel legen, lehne mich zurück. Und dann galoppiert Arion drauf los, die Erschütterung geht durch Mark und Bein. Aber ich fürchte mich nicht. Nach einer halben Stunde ist der Unterricht vorbei. Ich lasse mich von Arions Rücken gleiten und ich darf ihn noch einmal loben, „braves Pferd“, sage ich und habe dazugelernt: Pferd, kein Hund! Vorsichtig streichle ich über seine flaumigen Nüstern.

