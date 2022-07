Schule in Neuss : Curie-Gymnasium entlässt 82 Abiturienten

Neuss Das Marie-Curie-Gymnasium entlässt 82 Abiturienten. Der Förderpreis der Steins-Stiftung geht an zwei im Schulsanitätsdienst engagierte Schülerinnen.

Am Marie-Curie-Gymnasium, dem einzigen Neusser Gymnasium mit einem bilingualen Zweig und dem einzigen Gymnasium landesweit, das gleichzeitig mit dem Weg zum Abitur mit der „Doppelqualifikation Chemie“ eine Berufsausbildung anbietet, legten in diesem Jahr 82 junge Frauen und Männer das Abitur ab.

Die besten Leistungen in der Doppelqualifikation zeigten Cecile Wiemuth und Sophia Liptau, das beste bilinguale Abitur machte Leander Philipp. Bei der Entlassfeier wurde durch Dieter Steins auch der Förderpreis der Studienstiftung Carl Steins an Sarah Lodin und Judith Rosenbaum vergeben. Beide hätten sich, so hieß es in der Laudatio, sehr für die Belange der Schule eingesetzt und vor allem im Schulsanitätsdienst engagiert.