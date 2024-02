Nachfolge in Neuss offen Marie Batzel übernimmt größte VHS in NRW

Neuss · Der Hauptausschuss der Stadt Köln trägt Marie Batzel, seit 2018 Leiterin der VHS in Neuss, eine neue Aufgabe an. Was das für Neuss bedeutet.

28.02.2024 , 04:50 Uhr

Die Bildungsdezernentin Ursula Platen (l.) gratulierte VHS-Leiterin Marie Batzel zur neuen Aufgabe in Köln. Foto: Stadt Neuss

Bei einem der ersten Telefonate, die die Beigeordnete Ursula Platen am Dienstag zu führen hatte, war Marie Batzel am Apparat. Die VHS-Leiterin informierte die Dezernentin für Schule, Kultur und Bildung darüber, dass der Hauptausschuss der Stadt Köln am Montagabend ihre Bewerbung akzeptiert hat und ihr die Leitung des Amtes für Weiterbildung samt angeschlossener Volkshochschule übertragen möchte. Dieses Angebot, teilte Batzel gleich mit, werde sie annehmen. Der Wechsel soll zum 1. Juni, spätestens aber im Juli erfolgen, berichtet Platen. Was das für Neuss heißt, wo die 43-Jährige nicht nur Direktorin der VHS ist, sondern auch zur Leitung des Kulturforums Alte Post gehört, wird die Beigeordnete am Mittwoch (28.) mit Batzel und Ursel Hebben erörtern, der stellvertretenden VHS-Leiterin. Für die Übergangszeit mache sie sich keine Sorgen, sagt Platen: „Die Volkshochschule läuft super.“ Und bis die Alte Post nach dem Umbau ihren Betrieb am alten Standort wieder aufnehmen kann, vergingen noch einige Monate. Ihrer Kollegin Batzel kann Platen nur gratulieren: „Alles richtig gemacht.“ Die VHS in Köln sei mit 170 Mitarbeitern und mehr als 1000 Dozenten die zweitgrößte VHS in Deutschland und die größte Einrichtung der Erwachsenenbildung in Nordrhein-Westfalen. Und die VHS-Arbeit sei genau Batzels Thema, fügt Platen hinzu. Der promovierten Literaturwissenschaftlerin Marie Batzel, die seit Anfang 2018 die VHS Neuss leitete, wird in Köln schon der rote Teppich ausgerollt. Sie habe in verschiedenen Positionen ihre Führungsqualitäten deutlich unter Beweis gestellt, wird Oberbürgermeisterin Henriette Reker in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Und Bildungsdezernent Robert Voigtsberger ist sicher: „Batzel wird den Bildungsstandort Köln weiter nach vorne bringen.“

(-nau)