Margret Huth ist gestorben : Für den Rhein-Kreis auf der Roten Couch

Neuss Margret Huth, die von den NGZ-Lesern im Jahr 2006 für Horst Wackerbarths „Galerie der Menschheit“ gewählt wurde, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Elf Kinder hat sie großgezogen, zusätzlich noch drei Pflegekinder gehabt – nun ist Margret Huth im Alter von 87 Jahren gestorben. Ihre Lebensleistung war es, die 2006 die NGZ-Leser so überzeugt hatte, dass sie sie auf den ersten Platz der NGZ-Aktion „Wer kommt auf die Rote Couch?“ gewählt haben. Für die damals 71-Jährige bedeutete das ein Fotoshooting an ihrem Wunschort, dem Kinderbauernhof in Gnadental, auf dem dortigen Spielplatz, wo der in der Düsseldorf ansässige Fotokünstler Horst Wackerbarth sie auf seiner Roten Couch fotografierte.