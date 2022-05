Kinofilm entsteht in Neuss : Maren Kroymann und Heiner Lauterbach drehen am Hauptfriedhof

Maren Kroymann (r.) stand schon mal auf dem Friedhof vor der Kamera. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Für einen Kinofilm wird unter anderem in Neuss gedreht. Das Kamerateam und bekannte Schauspieler wurden auf dem Hauptfriedhof gesichtet – und das nicht zum letzten Mal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine gewisse Faszination scheint die Friedhofskapelle am Hauptfriedhof auf Maren Kroymann auszuüben – oder ist es doch nur Zufall? Fakt ist jedenfalls, dass die Schauspielerin derzeit am Hauptfriedhof dreht. Schon wieder. Nachdem sie vergangenes Jahr in der ZDF-Weihnachtsproduktion „Mona und Marie“ als Großstadt-Diva Mona Berthold in der Kapelle an der Rheydter Straße ihren ganz großen Auftritt hatte, steht die 72-Jährige dort derzeit als Oma Karin in der Kino-Produktion „Enkel für Fortgeschrittene“ vor der Kamera.

Die Dreharbeiten für die Fortsetzung von „Enkel für Anfänger“, den 2020 mehr als eine halbe Million Zuschauer sahen, begannen am 26. April in Köln. Dort und in Essen wird der Film vor allem entstehen, der am 23. Oktober nächsten Jahres in die Kinos kommen soll. Was genau Inhalt der Szenen ist, die in Neuss produziert werden, gibt die Filmproduktionsfirma Claussen und Putz nicht preis.

Mit Kroymann waren am vergangenen Wochenende sowie am Montag auch Heiner Lauterbach (als Gerhard) und Barbara Sukowa (als Philippa) auf dem Hauptfriedhof zu sehen, die beiden anderen Hauptdarsteller. Das „beste Senioren-Trio der Republik“, so die mit der Vermarktung beauftragte Agentur, übernimmt im Film gemeinsam die Leitung eines Schülerladens – und kehrt zurück in die Welt der Teenager mit all ihren Problemen.