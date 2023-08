St.-Peter-Bruderschaft Allerheiligen Marcus Reeb wird Schützenkönig in Allerheiligen

Die St.-Peter-Schützenbruderschaft hat mit Marcus Reeb vom Zug „Ewig jung“ einen neuen Kronprinzen, der 2024 als Nachfolger von Andreas Hilgers Schützenkönig werden wird. Damit bleibt der Titel in den Reihen des Grenadierkorps, dem sich auch Reebs Söhne Luca (22) und Lennart (17) schon angeschlossen haben. Der 52-jährige Chemietechniker und (Noch)-Geschäftsführer der Bruderschaft blieb am Montag der einzige Bewerber und schoss den Vogel mit dem 23. Schuss ab. An seiner Seite wird Ehefrau Sandra (49) den Verein repräsentieren.