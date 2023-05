Vogelschießen in Grefrath Königswürde für Marcus Longerich

Der Grefrather Grenadierzug „Echte Fründe“ wird zum dritten Mal in seiner Historie Königszug. Dazu macht ihn Gründungsmitglied Marcus Longerich, der am Montagabend mit dem 19. Schuss den Vogel von der Stange holte. Der 44-Jährige wird die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft 2024 als Nachfolger von Marcus Ortmann gemeinsam mit Ehefrau Janine repräsentieren. Longerich sagt von sich selbst, ein Schütze mit Leib und Seele zu sein. Das lebt der Diplomkaufmann, der 2022 in den Vorstand der Sparkasse Neuss aufrückte, auch. Er gründete 1989 die Grenadier-Tellschützen „Grefrather Kanönchen“ mit, aus denen 1994 der Zug „Echte Fründe“ wurde. In Neuss ist er seit 2005 im Grenadierzug „Blaue Blömkes“ aktiv und wurde Ende 2021 ins Komitee des Bürger-Schützen-Vereins gewählt. Zudem engagiert sich Longerich im Vorstand des Vereins „Grünes Herz – Bürgerpark Neuss“.