Von Neuss nach Bayern gebracht : Madonna ist wieder „zuhause“

Neuss Marcel Offermann hat die zerstörte Marienfigur repariert und zurückgebracht. Die Kosten für die Restaurierung beliefen sich laut seinen Angaben auf schätzungsweise 20.000 Euro.

Nach fast zwei Jahren ist die einst geköpfte Straubinger Madonna zurück in ihrer niederbayerischen Heimat. Der in Neuss ansässige Restaurator Marcel Offermann brachte die 1,65 Meter hohe Figur jetzt mit seinem Team „nach Hause“. Vor der Basilika Sankt Jakob wurde sie von Pfarrer Johannes Hofmann in Empfang genommen. Bevor die Statue ihren Platz in der Jesuitenkirche wieder einnehmen wird, soll sie bis zum Advent an herausgehobener Stelle in der Turmstube der Straubinger Stadtpfarrkirche verweilen.