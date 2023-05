Marcel Kurzawiak Neusser im Einsatz für die junge Klimakonferenz

Immer wieder sorgen sogenannte Klimakleber für Aufmerksamkeit – und ernten nicht selten wütende Reaktionen. Die in der Regel jungen Menschen kleben sich meist mit Sekundenkleber am Straßenasphalt fest, um stark befahrene Verkehrsknoten lahm zu legen. Über diese Form des Protestes wird heftig diskutiert. Während die einen in Anbetracht der Wichtigkeit des Themas Klimaschutz Verständnis zeigen, gibt es andere, die die Klebe-Aktionen gänzlich ablehnen. Tenor: Diese Form des Zeichensetzens sei im Zuge der wichtigen Debatte gar kontraproduktiv. Es ist eines der Themen, das wohl auch bei der nächsten jungen Klimakonferenz in München aufs Tableau kommen wird – der sogenannten LCOY, die vom 6. bis 8. Oktober an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München stattfinden wird.